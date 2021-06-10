Путин: реальный сектор экономики восстанавливается
- РИА Новости
«К сожалению, все последствия пандемии пока ещё не преодолены, и борьба с этой болезнью ещё продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — приводит ТАСС слова главы государства.
Ранее Путин заявил, что российская экономика на фоне пандемии коронавируса показала устойчивость к внешним рискам.
Также помощник президента России Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума заявил, что ожидает полного восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса до конца текущего года.