Путин: реальный сектор экономики восстанавливается

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что реальный сектор экономики России восстанавливается, хотя пандемия коронавируса ещё не преодолена.

«К сожалению, все последствия пандемии пока ещё не преодолены, и борьба с этой болезнью ещё продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — приводит ТАСС слова главы государства.

Ранее Путин заявил, что российская экономика на фоне пандемии коронавируса показала устойчивость к внешним рискам.

Также помощник президента России Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума заявил, что ожидает полного восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса до конца текущего года.