Путин: реальный сектор экономики восстанавливается

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что  реальный сектор экономики России восстанавливается, хотя пандемия коронавируса ещё не преодолена.
Путин: реальный сектор экономики восстанавливается
  • РИА Новости

«К сожалению, все последствия пандемии пока ещё не преодолены, и борьба с этой болезнью ещё продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — приводит ТАСС слова главы государства.

Ранее Путин заявил, что российская экономика на фоне пандемии коронавируса показала устойчивость к внешним рискам.

Также помощник президента России Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума заявил, что ожидает полного восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса до конца текущего года.

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