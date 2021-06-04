Путин оценил устойчивость российской экономики к внешним рискам

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика на фоне пандемии коронавируса показала устойчивость к внешним рискам.
Путин оценил устойчивость российской экономики к внешним рискам
  • © РИА Новости / Михаил Метцель

«Сегодня на пленарном заседании форума уже говорил о том, что российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам», — сказал он на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что в 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика.

«По итогам текущего года мы выйдем на темпы роста около 4%», — добавил российский лидер.

RT вёл прямую трансляцию встречи.

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