Путин оценил устойчивость российской экономики к внешним рискам

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика на фоне пандемии коронавируса показала устойчивость к внешним рискам.

«Сегодня на пленарном заседании форума уже говорил о том, что российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам», — сказал он на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что в 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика.

«По итогам текущего года мы выйдем на темпы роста около 4%», — добавил российский лидер.

RT вёл прямую трансляцию встречи.