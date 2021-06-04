«Нужно оставить в стороне политические и иные разногласия»: Путин — о попытках помешать распространению вакцин
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума провёл встречу с главами крупных иностранных компаний. На повестке — активизация деятельности по привлечению иностранных инвестиций и создание в России высокотехнологичных производств. RT вёл прямую трансляцию.
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