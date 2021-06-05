Орешкин прогнозирует полное восстановление экономики в текущем году

Помощник президента России Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что ожидает полного восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса до конца текущего года.

«Можно сказать, что 2021 год — это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдёт», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российская экономика на фоне пандемии коронавируса показала устойчивость к внешним рискам.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников, в свою очередь, заявил, что восстановление российской экономики идёт с опережением и возвращение к показателям IV квартала 2019 года возможно в июне-июле текущего года.