Орешкин прогнозирует полное восстановление экономики в текущем году
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«Можно сказать, что 2021 год — это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдёт», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российская экономика на фоне пандемии коронавируса показала устойчивость к внешним рискам.
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников, в свою очередь, заявил, что восстановление российской экономики идёт с опережением и возвращение к показателям IV квартала 2019 года возможно в июне-июле текущего года.