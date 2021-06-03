Решетников заявил об опережающем восстановлении российской экономики

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Восстановление российской экономики идёт с опережением, возвращение к показателям IV квартала 2019 года возможно в июне-июле текущего года, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Решетников заявил об опережающем восстановлении российской экономики
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

По его словам, возвращение экономики к средним показателям 2019 года «по большому счёту» произошло в апреле текущего года.

«Если брать IV квартал, то минус 0,9 процентного пункта... говорить о полном восстановлении к IV кварталу 2019 года — это июнь-июль. Это на два-три месяца раньше, чем мы предполагали, поэтому восстановление идёт действительно с видимым опережением», — цитирует Решетникова ТАСС.

Президент России Владимир Путин отметил, что экономика страны выходит из сложного положения, вызванного пандемией коронавируса.

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