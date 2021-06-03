Путин оценил экономическую ситуацию в России

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ оценил экономическую ситуацию в России.
Путин оценил экономическую ситуацию в России
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Он сообщил, что «текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса».

По его словам, «лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом».

«Я ещё скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это всё в ходе практической работы в ежедневном режиме», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент заявил, что «России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года».

«И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — добавил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 оценил ситуацию с инфляцией в России.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить