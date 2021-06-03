Путин оценил экономическую ситуацию в России

Российский лидер Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ оценил экономическую ситуацию в России.

Он сообщил, что «текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса».

По его словам, «лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом».

«Я ещё скажу об этом завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это всё в ходе практической работы в ежедневном режиме», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент заявил, что «России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года».

«И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — добавил он.

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