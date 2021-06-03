Силуанов оценил ситуацию с инфляцией в России

Глава Минфина Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 оценил ситуацию с инфляцией в России.

«Если мы будем продолжать повышенный объём расходов, мы к чему придём? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция», — цитирует Интерфакс Силуанова.

По его словам, в настоящее время инфляция в России составляет «около 5,9%».

«Если мы берём год к году, выше, чем таргет наш», — сообщил министр.

Он допустил, что это может привести «к обесцениванию расходов, обесцениванию денег, выплат социальных, зарплат».

«Разве мы этого хотим? Нет», — заявил глава ведомства.

Как отметил Силуанов, «очевидно, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в своё нормальное положение».

«Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой политики — что бюджетной, что ДКП», — добавил он.

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