Погибли три пациента: что известно о пожаре в рязанской больнице
- РИА Новости
- © МЧС РФ
В ночь на среду, 9 июня, в областной клинической больнице им. Н.А. Семашко в Рязани произошёл пожар. Погибли три пациента, восемь человек пострадали.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, жертвами пожара стали пациенты в возрасте 63, 68 и 72 лет — они погибли от отравления угарным газом.
«Произошла трагедия, три человека в результате погибли, это как раз пациенты тяжёлые, которые были на ИВЛ», — заявил губернатор Николай Любимов в эфире телеканала «Россия 24».
Он также рассказал о состоянии пострадавших в результате пожара сотрудницах ОКБ имени Семашко.
«Две медсестры пострадали при возгорании и первичном тушении пожара. Одна медсестра — с ожогами первой-второй степени, вторая — с ожогами более лёгкой, второй степени. Медсестра с тяжёлыми ожогами сейчас эвакуируется в Москву в специализированный центр ожоговый имени А.В. Вишневского по согласованию с Министерством здравоохранения РФ», — добавил губернатор.
По его словам, состояние здоровья пациентов, пострадавших при пожаре, не вызывает опасений. Он пояснил, что многих пациентов спасло то, что они были в кислородных масках.
Глава региона также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших, пообещав оказать им всю необходимую помощь. Поддержку получат и пострадавшие в результате ЧП.
«Мной принято решение оказать помощь семьям погибших — по 1 млн рублей. И тем, кто пострадал (это две медсестры), мы тоже окажем помощь. Сейчас в первую очередь их надо вылечить», — сказал он.
Сообщение о пожаре
Согласно данным оперштаба Рязанской области, сообщение о пожаре поступило в 03:36 мск, возгорание удалось локализовать в 04:04 мск, а в 04:19 пожар был полностью ликвидирован.
«Персоналом учреждения и пожарными подразделениями эвакуировано 37 человек. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвуют 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара и ущерб уточняются», — приводит ТАСС сообщение Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Рязани.
Также сообщалось, что возгорание произошло в реанимационном отделении, где находились пациенты с COVID-19. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, очагом пожара, вероятно, стал аппарат ИВЛ иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.
«Первопричина пожара ещё будет устанавливаться, пока о ней говорить преждевременно. Это могла быть перегрузка, неисправность, короткое замыкание и даже неправильная эксплуатация», — пояснял собеседник агентства.
В то же время ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщает, что специалисты не исключают, что источником пожара в реанимации могла стать кровать на электроприводе.
Информацию о неисправности аппарата ИВЛ подтвердил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Медсестра сначала пыталась его потушить, вторая медсестра подключилась».
Руководитель региона также поручил министру здравоохранения области незамедлительно провести проверки всех учреждений здравоохранения на предмет противопожарной безопасности: «Необходимо также оказать всю возможную помощь специалистам, которые будут устанавливать причины пожара, надо самым тщательным образом разобраться в причинах этого ЧП».
- © СУ СК РФ по Рязанской области
Между тем в МЧС России по Рязанской области подчеркнули, что все системы противопожарной защиты в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко при возгорании сработали своевременно, тогда как в пресс-службе Минздрава указали, что министр здравоохранения Михаил Мурашко взял под личный контроль организацию оказания медпомощи пострадавшим при пожаре. В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев поручил рабочей группе Центрального аппарата МЧС России направиться в Рязань для оказания помощи местным коллегам, а Росздравнадзор, в свою очередь, проведёт проверку по факту возгорания в больнице.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), возбудило региональное управление Следственного комитета.
«В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам. Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время», — говорится в сообщении.
При этом председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.