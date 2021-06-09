Погибли три пациента: что известно о пожаре в рязанской больнице

Три пациента старшего возраста погибли в результате пожара, произошедшего в ночь на 9 июня в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани. Восемь человек пострадали, среди них две медсестры. Одну из сотрудниц больницы эвакуировали с тяжёлыми ожогами в Москву. В МЧС подчеркнули, что все системы противопожарной защиты сработали своевременно, при этом губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверки всех медучреждений региона на предмет противопожарной безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В ночь на среду, 9 июня, в областной клинической больнице им. Н.А. Семашко в Рязани произошёл пожар. Погибли три пациента, восемь человек пострадали.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, жертвами пожара стали пациенты в возрасте 63, 68 и 72 лет — они погибли от отравления угарным газом.

«Произошла трагедия, три человека в результате погибли, это как раз пациенты тяжёлые, которые были на ИВЛ», — заявил губернатор Николай Любимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также рассказал о состоянии пострадавших в результате пожара сотрудницах ОКБ имени Семашко.

«Две медсестры пострадали при возгорании и первичном тушении пожара. Одна медсестра — с ожогами первой-второй степени, вторая — с ожогами более лёгкой, второй степени. Медсестра с тяжёлыми ожогами сейчас эвакуируется в Москву в специализированный центр ожоговый имени А.В. Вишневского по согласованию с Министерством здравоохранения РФ», — добавил губернатор.

По его словам, состояние здоровья пациентов, пострадавших при пожаре, не вызывает опасений. Он пояснил, что многих пациентов спасло то, что они были в кислородных масках.

Глава региона также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших, пообещав оказать им всю необходимую помощь. Поддержку получат и пострадавшие в результате ЧП.

«Мной принято решение оказать помощь семьям погибших — по 1 млн рублей. И тем, кто пострадал (это две медсестры), мы тоже окажем помощь. Сейчас в первую очередь их надо вылечить», — сказал он.

Сообщение о пожаре

Согласно данным оперштаба Рязанской области, сообщение о пожаре поступило в 03:36 мск, возгорание удалось локализовать в 04:04 мск, а в 04:19 пожар был полностью ликвидирован.

«Персоналом учреждения и пожарными подразделениями эвакуировано 37 человек. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвуют 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара и ущерб уточняются», — приводит ТАСС сообщение Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Рязани.

Также сообщалось, что возгорание произошло в реанимационном отделении, где находились пациенты с COVID-19. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, очагом пожара, вероятно, стал аппарат ИВЛ иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

«Первопричина пожара ещё будет устанавливаться, пока о ней говорить преждевременно. Это могла быть перегрузка, неисправность, короткое замыкание и даже неправильная эксплуатация», — пояснял собеседник агентства.

В то же время ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщает, что специалисты не исключают, что источником пожара в реанимации могла стать кровать на электроприводе.

Информацию о неисправности аппарата ИВЛ подтвердил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Медсестра сначала пыталась его потушить, вторая медсестра подключилась».

Руководитель региона также поручил министру здравоохранения области незамедлительно провести проверки всех учреждений здравоохранения на предмет противопожарной безопасности: «Необходимо также оказать всю возможную помощь специалистам, которые будут устанавливать причины пожара, надо самым тщательным образом разобраться в причинах этого ЧП».

© СУ СК РФ по Рязанской области

Между тем в МЧС России по Рязанской области подчеркнули, что все системы противопожарной защиты в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко при возгорании сработали своевременно, тогда как в пресс-службе Минздрава указали, что министр здравоохранения Михаил Мурашко взял под личный контроль организацию оказания медпомощи пострадавшим при пожаре. В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев поручил рабочей группе Центрального аппарата МЧС России направиться в Рязань для оказания помощи местным коллегам, а Росздравнадзор, в свою очередь, проведёт проверку по факту возгорания в больнице.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), возбудило региональное управление Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам. Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время», — говорится в сообщении.

При этом председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.