Погибшие при пожаре в больнице Рязани были в тяжёлом состоянии на ИВЛ

Трое погибших при пожаре в клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани находились в тяжёлом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

«Три человека в результате погибли. Это как раз пациенты — тяжёлые, которые были на ИВЛ. Один пациент из той самой палаты, в которой произошло возгорание. И два пациента из других палат», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Любимова, пациенты скончались после отключения от ИВЛ во время эвакуации.

Он добавил, что благодаря действиям персонала больницы удалось не допустить более тяжёлых последствий, опасности для жизни других пациентов в настоящее время нет.

Власти Рязанской области приняли решение о выплате семьям погибших по 1 млн рублей.

Губернатор Рязанской области также сообщил, что две медсестры получили ожоги во время возгорания и при первичном тушении пожара в больнице.

В ночь на 9 июня в отделении анестезиологии и реанимации рязанской клинической больницы имени Н.А. Семашко произошло возгорание, в результате чего из-за отравления угарным газом погибли три человека.

СК возбудил дело. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что очаг пожара в реанимации рязанской больницы находился в аппарате ИВЛ.