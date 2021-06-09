СК возбудил дело после гибели трёх человек при пожаре в рязанской больнице

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В СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек в результате пожара в ГБУ РО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко».
СК возбудил дело после гибели трёх человек при пожаре в рязанской больнице
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточняется, дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, в районе 03:30 произошло возгорание в отделении анестезиологии и реанимации.

По последним данным, три человека погибли, семь с признаками отравления продуктами горения и ожогами были госпитализированы.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что очаг пожара в реанимации рязанской больницы находился в аппарате ИВЛ.

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