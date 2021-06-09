СК возбудил дело после гибели трёх человек при пожаре в рязанской больнице
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Как уточняется, дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
По данным следствия, в районе 03:30 произошло возгорание в отделении анестезиологии и реанимации.
По последним данным, три человека погибли, семь с признаками отравления продуктами горения и ожогами были госпитализированы.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что очаг пожара в реанимации рязанской больницы находился в аппарате ИВЛ.