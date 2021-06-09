ТАСС: очаг пожара в реанимации больницы в Рязани находился в аппарате ИВЛ

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Очаг пожара в реанимации рязанской больницы находился в аппарате ИВЛ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ТАСС: очаг пожара в реанимации больницы в Рязани находился в аппарате ИВЛ
  • © ГУ МЧС РФ по Рязанской области

«На данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара», — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что «первопричина пожара ещё будет устанавливаться, пока о ней говорить преждевременно».

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех областных медицинских учреждений.

В результате пожара в клинической больнице имени Н.А. Семашко погибли три человека.

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