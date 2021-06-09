Пострадавшая при пожаре в рязанской больнице медсестра получила ожоги I и II степени

Власти Рязанской области рассказали о пострадавших в результате пожара в клинической больнице имени Н.А. Семашко медсёстрах.

«Две медсестры пострадали во время возгорания и при первичном тушении пожара. Одна медсестра с ожогами I и II степени, вторая с ожогами более лёгкой степени», — сказал губернатор региона Николай Любимов в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что одну из медсестёр в настоящее время эвакуируют в Москву в специализированный ожоговый центр имени Вишневского по согласованию с Минздравом.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре.

В результате ЧП, по последним данным, погибли три человека.