Мурашко проконтролирует оказание помощи пострадавшим в больнице Рязани
- РИА Новости
«Михаил Мурашко взял под личный контроль организацию оказания медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения областной клинической больницы им. Н.А. Семашко в Рязани», — сообщила пресс-служба ведомства.
По последним данным, в результате происшествия госпитализированы восемь человек, один из них — в тяжёлом состоянии, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, 36 пациентов с COVID-19 и десять медиков эвакуированы в соседний корпус больницы имени Семашко.
В Рязань для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф.
В ночь на 9 июня в отделении анестезиологии и реанимации рязанской клинической больницы имени Н.А. Семашко произошло возгорание, в результате чего из-за отравления угарным газом погибли три человека.
СК возбудил дело. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что очаг пожара в реанимации рязанской больницы находился в аппарате ИВЛ.