Мурашко проконтролирует оказание помощи пострадавшим в больнице Рязани

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко проконтролирует оказание помощи пострадавшим при пожаре в клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани.
Мурашко проконтролирует оказание помощи пострадавшим в больнице Рязани
  • РИА Новости

«Михаил Мурашко взял под личный контроль организацию оказания медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения областной клинической больницы им. Н.А. Семашко в Рязани», — сообщила пресс-служба ведомства.

По последним данным, в результате происшествия госпитализированы восемь человек, один из них — в тяжёлом состоянии, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, 36 пациентов с COVID-19 и десять медиков эвакуированы в соседний корпус больницы имени Семашко.

В Рязань для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф.

В ночь на 9 июня в отделении анестезиологии и реанимации рязанской клинической больницы имени Н.А. Семашко произошло возгорание, в результате чего из-за отравления угарным газом погибли три человека.

СК возбудил дело. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что очаг пожара в реанимации рязанской больницы находился в аппарате ИВЛ.

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