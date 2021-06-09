Власти Рязани оценили действия персонала больницы во время пожара

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Персонал рязанской больницы имени Семашко, в реанимационном отделении которой произошёл пожар, сработал оперативно.
Власти Рязани оценили действия персонала больницы во время пожара
  • РИА Новости

«По данным МЧС России по Рязанской области, в ОКБ имени Семашко все системы противопожарной защиты при возгорании сработали своевременно. Персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями», — цитирует РИА Новости сообщение правительства региона.

По информации источника ТАСС, очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, однако причины пожара на данный момент неизвестны.

В результате ЧП погибли три человека, ещё несколько пострадали.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани.

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