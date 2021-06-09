Стали известны подробности начала пожара в больнице Рязани

Стало известно, как начался пожар в клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани.

По сообщениям Life.ru, медсестра услышала хлопок в реанимации, затем помещение заволокло дымом.

По предварительным данным, в реанимации загорелся аппарат ИВЛ. По сведениям собеседника издания, аппараты PRUNUS Boaray китайского производства были закуплены в ноябре 2020 года. Всего в три рязанские клиники, в том числе и в больницу имени Семашко, поступило 20 таких приборов.

Ранее губернатор региона Николай Любимов сообщил, что трое погибших при пожаре находились в тяжёлом состоянии и были подключены к аппаратам ИВЛ.