«Ситуация меняется»: Кравцов — о среднем специальном образовании, обучении во время пандемии и ЕГЭ

Сейчас многие школьники после 9-го класса идут в учреждения среднего специального образования, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. В интервью RT на полях ПМЭФ глава ведомства рассказал, как система образования приспособилась к условиям пандемии и сказалось ли это на уровне знаний учащихся. Кроме того, Кравцов отметил положительные стороны Единого госэкзамена и прокомментировал ход проверки учебников по истории, начатой после критики Владимира Путина одного из пособий.

— Как пандемия коронавируса отразилась на качестве обучения школьников за прошедший год? Можно ли говорить, что успеваемость учеников российских школ за рассматриваемый период снизилась или повысилась?

— Во-первых, хочу сказать, что это была вынужденная мера. Главная задача заключалась в том, чтобы сохранить здоровье учеников, их родителей и учителей. Понятно, что были определённые сложности с интернетом, с оборудованием, вообще с технологией. Но в достаточно короткие сроки удалось восстановить контакт учителей со своими учениками. Ещё раз хочу поблагодарить всех учителей за то, что они практически ни на миг не оставили своих учеников.

Министр просвещения России Сергей Кравцов

В начале учебного года, в сентябре, мы провели срез знаний всех школьников. Посмотрели на те объективные пробелы, которые могли возникнуть в результате домашнего обучения, и провели соответствующую методическую работу по заполнению этих пробелов. Поэтому, с точки зрения «понизились или не понизились» результаты в целом остались на том же уровне. А с учётом той методической работы, которая была проведена, мы выровняли эти результаты.

Хочу сказать, что в целом у России достаточно высокие результаты по международному исследованию PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста. — RT). По качеству начальной школы мы первые в мире. Также по международному исследованию TIMSS (Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования. — RT) Россия входит в пятёрку стран по качеству естественного научного образования. Это два исследования, которые проводятся международной организацией IEA (Международная ассоциация по оценке образовательных достижений. — RT). В каждом исследовании участвуют более 60 стран.

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У нас высокие результаты на международных предметных олимпиадах. Буквально недавно состоялась Азиатская олимпиада, и наша команда по физике взяла первое место. Восемь ребят — наша гордость: они завоевали золото. Задания были очень непростые. Были очень серьёзные команды из Индии, из Китая, но мы выиграли.

— Расскажите о технологии проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Отличаются ли механизмы проведения ЕГЭ и результаты оценки российских школьников от тех, которые существуют в других странах?

— Единый государственный экзамен — это массовая оценка учеников 11-х классов. Хочу сказать, что, по мнению ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — RT), в России существует одна из лучших в мире технологий проведения ЕГЭ. В этом году экзамен сдают порядка 600 тыс. выпускников школ. Не сдают его те ученики, которым не нужен ЕГЭ для поступления в вузы, кто получает аттестаты и идёт в учреждения среднего профессионального образования — в колледжи. Несмотря на этот факт, всё равно порядка 600 тыс. человек сдают ЕГЭ.

Ни в одной стране мира такое количество результатов, работ не обрабатывается в течение недели. У нас уже в течение недели школьники в своих личных кабинетах видят результаты своей работы — видят, как она оценена, и могут подать апелляцию.

Второе — в ЕГЭ в основном творческие задания, которые проверяются методистами, они проверяются деперсонифицированно. Мы считаем, что отход от тестовой части — это правильный шаг, который был сделан в своё время. Это в том числе позволяет развивать методики и сделать обучение более творческим, нежели автоматизированным, когда оценка выносится на основании выбора ответа.

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Также важно, что нам удалось разработать устный экзамен (этого тоже нет в мире) по русскому языку как допуск к экзамену в 9-м классе. Все ученики сдают его. Он также стандартизирован — сделать это было непросто. Экзамен проводится максимально объективно, эта технология уникальна.

Также мы ввели — и это успешно реализуется — опыт сочинений, но уже как допуск к ЕГЭ. Эта процедура тоже стандартизирована — это возможность школьнику излагать свои мысли, анализировать те или иные факты, приводить аргументы. Таким образом, система оценки влияет на те методики и стандарты, которые существуют в школе.

— Согласно данным опросов, большая часть россиян негативно относится к ЕГЭ. Как считаете, можно ли в перспективе рассчитывать, что программа единого госэкзамена будет пересмотрена или он будет отменён? Показал ли он за время своего существования эффективность? Можно ли считать реализацию этой инициативы оправданной?

— В целом, если говорить о ЕГЭ, это возможность каждому школьнику, где бы он ни проживал — в городе, в сельской местности — объективно продемонстрировать свои знания и на основании этих результатов поступить в тот или иной вуз страны.

Министр просвещения России Сергей Кравцов

У нас страна большая, самая большая страна в мире. И понятно, что, если школьник живёт, например, на севере и хочет поступить в вуз Центральной России, раньше фактически была возможность подать документы, пройти экзамен и поступить только в один вуз. Сегодня же ЕГЭ позволяет направить свои результаты, а затем документы в пять вузов страны. При этом не нужно приезжать, чтобы сдать экзамен. Также все примеры заданий находятся в открытом доступе — их можно посмотреть и убедиться, что очень много творческих заданий.

Раньше, когда каждый вуз разрабатывал свои задания, система в определённой степени была закрытой. Намного сложнее было молодому человеку понять, какие задания, каков уровень этих заданий, будет ли он соответствовать школьной программе. Поэтому была система так называемых репетиторов из соответствующего вуза, которые целенаправленно готовили школьников за деньги к поступлению.

Сегодня такой ситуации нет. Все образцы заданий доступны, можно их обсуждать, улучшать — мы это делаем. Мы в истории ввели историческое сочинение, в литературе вообще отказались от заданий, когда вписывается правильный ответ. Там просто пишется сочинение и оценивается умение излагать свои мысли, отношение к тому или иному произведению, персонажу, оцениваются творческие способности школьника.

С того момента, как было принято решение (о введении ЕГЭ. — RT) более 15 лет назад, экзамен изменился — и в лучшую сторону. Мы готовы к обсуждению заданий и формата.

Однако возможность каждого школьника проявить свои знания и поступить в вуз вне зависимости от достатка родителей, вне зависимости от того, есть репетиторы из этого вуза или нет, а опираясь именно на свои силы и возможности, — это то, о чём говорят очень многие школьники. И когда я встречался со школьниками, которые набрали и 200, и 300 баллов за ЕГЭ, я спрашивал: «А в чём секрет успеха?» «Мы учились, мы в школе учились», — их ответ.

— Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в одном из просмотренных им учебников по истории не говорилось о значимом сражении Великой Отечественной войны — о Сталинградской битве. После этого вы сообщили о начале проверки учебников по истории. Расскажите о ходе этой проверки и о том, кто принимает в ней участие.

— Действительно, мы провели проверку всех школьных учебников. Все они проходят соответствующую проверку экспертами. Есть федеральный перечень учебников — и с точки зрения школьных учебников вопросов нет. Кстати, я хочу сказать, что не везде в других странах проходит такая серьёзная экспертиза школьных учебников. Экспертиза проходит с точки зрения научных знаний и с точки зрения методики — то есть педагогическая экспертиза.

Мы действительно обнаружили учебник (учебник по истории России и мира под редакцией профессора Олега Волобуева. — RT), он используется — точнее, использовался — в колледжах, в учреждениях среднего профессионального образования. Мы проводили проверку своими силами: у нас есть подведомственные учреждения — институт, который занимается разработкой стандартов, разработкой программ, там работают специалисты, методисты. И принято решение. Уже принят закон, в соответствии с которым учебники, которые используются в учреждениях среднего профессионального образования, будут проходить экспертизу и будет введён соответствующий федеральный перечень учебников для колледжей.

— Существует мнение, что в России растёт запрос на получение высшего образования. Приводит ли это к снижению престижа среднего специального образования? Принимает ли министерство какие-либо меры для популяризации среднего образования? Ведь практики стране нужны не меньше, чем теоретики.

— Хочу сказать, что у нас ситуация в последнее время меняется, уже порядка 60% учащихся 9-х классов поступают как раз в техникумы. В своё время порядка 90% учащихся шли в старшую школу, а в последнее время мы видим тенденцию, когда ребята после 9-го класса поступают в техникум, получают рабочую специальность — и успешны.

Сегодня мы реализуем стратегию развития среднего профессионального образования, которую приняли в прошлом году на заседании коллегии. Её ключевая цель — синхронизация потребностей региональных экономик именно в тех специалистах, которых готовят колледжи. Мы провели анализ всех программ в прошлом году, которые реализуют колледжи, на соответствие региональным запросам рынка труда и выявили порядка 30 программ, которые этому не соответствуют. Сегодня проведена корректировка. Поэтому важно, чтобы именно колледж готовил учащихся под те запросы рынка, которые есть. Это первое.

Второе. Необходимо, чтобы было современное оборудование, условия — и у нас есть соответствующий проект по оснащению колледжей современным оборудованием.

Сегодня рассматривается проект «Профессионалитет», который позволит нам вывести систему среднего профессионального образования на новый уровень, сделать её максимально практикоориентированной, приближенной к экономике, к отраслям, кадры для которых готовит колледж, чтобы та или иная отрасль могла инвестировать в систему среднего профессионального образования. Вот такие у нас задачи, такие у нас планы.