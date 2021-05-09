В школах России началась проверка программ обучения истории

В колледжах и школах России началась проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

«Проверка программ не только колледжей, но и школьных программ идёт», — сказал министр.

21 апреля во время оглашения послания Федеральному собранию лидер России Владимир Путин удивился, что в некоторых школьных учебниках по истории ничего не сказано про Сталинградскую битву.

После этого Кравцов пообещал провести полный анализ школьных учебников.

Позднее выяснилось, что учебник истории с «крайне слабым» отражением событий Сталинградской битвы используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По словам главы Минпросвещения, ведомство не допустит искажения истории в учебниках.