В школах России началась проверка программ обучения истории
- globallookpress.com
«Проверка программ не только колледжей, но и школьных программ идёт», — сказал министр.
21 апреля во время оглашения послания Федеральному собранию лидер России Владимир Путин удивился, что в некоторых школьных учебниках по истории ничего не сказано про Сталинградскую битву.
После этого Кравцов пообещал провести полный анализ школьных учебников.
Позднее выяснилось, что учебник истории с «крайне слабым» отражением событий Сталинградской битвы используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По словам главы Минпросвещения, ведомство не допустит искажения истории в учебниках.