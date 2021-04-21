Путин удивился отсутствию Сталинградской битвы в школьных учебниках

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Президент России Владимир Путин удивился тому, что в некоторых школьных учебниках по истории ничего не сказано про Сталинградскую битву.
Путин удивился отсутствию Сталинградской битвы в школьных учебниках
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«До сих пор ещё, знаете, открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано», — отметил глава государства.

Путин также задался вопросом, «кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия». 

«Там про Сталинградскую битву может быть не сказано. Бывает и такое, удивительно!» — возмутился президент.

Он добавил, что «даже не хочет комментировать» эту ситуацию.

Ранее Путин призвал не предавать историю и беречь правду о событиях и жертвах Второй мировой войны.

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