Путин удивился отсутствию Сталинградской битвы в школьных учебниках
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Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«До сих пор ещё, знаете, открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано», — отметил глава государства.
Путин также задался вопросом, «кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия».
«Там про Сталинградскую битву может быть не сказано. Бывает и такое, удивительно!» — возмутился президент.
Он добавил, что «даже не хочет комментировать» эту ситуацию.
Ранее Путин призвал не предавать историю и беречь правду о событиях и жертвах Второй мировой войны.