Васильева рассказала о проблеме учебников по истории Великой отечественной войны

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Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с kp.ru рассказала о проблеме учебников по истории Великой отечественной войны.

Она подчеркнула важность того, «чтобы то, что написано про тот период, было написано хорошим, красивым, понятным языком».

«Достучаться можно до любого. Мальчишки прекрасно учат военную историю. У девчонок с этим потяжелее. Но учебники, которые сейчас написаны по периодам войны, сложно понять. Они переполнены сухой статистикой», — заявила Васильева.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не предавать историю и беречь правду о событиях и жертвах Второй мировой войны.

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