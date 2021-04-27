Минпросвещения нашло учебник с неполным отражением событий Сталинградской битвы

Минпросвещения провело проверку учебной литературы, используемой в России, и нашло учебник истории с «крайне слабым» отражением событий Сталинградской битвы. Как отметили в ведомстве, книга используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах.

Во время проверки эксперты уделили внимание предмету «История», в том числе содержанию информации о Великой Отечественной войне.

Как показала проверка, в учебниках из федерального перечня нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание российский президент Владимир Путин.

«Вместе с тем по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах», — приводит сообщение министерства РИА Новости.

Эксперты также подчеркнули, что в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы.

21 апреля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин удивился тому, что в некоторых школьных учебниках по истории ничего не сказано про Сталинградскую битву.

После этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в стране проведут полный анализ школьных учебников.

В 2018 году Министерство обороны России опубликовало исторические документы накануне 75-й годовщины разгрома фашистских войск в Сталинградской битве в период Великой Отечественной войны.