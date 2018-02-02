Минобороны обнародовало архивные документы об участниках Сталинградской битвы

Министерство обороны России опубликовало исторические документы, приуроченные к 75-й годовщине разгрома фашистских войск в Сталинградской битве в период Великой Отечественной войны.

Как отмечается, они опубликованы в мультимедийном разделе на сайте Минобороны.

Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии – защитникам города.

Также опубликованы официальные описания ратных подвигов пулемётчика гвардии сержанта Якова Павлова, с небольшим числом бойцов в течение месяца удерживавшего стратегически важное здание, и снайпера младшего лейтенанта Василия Зайцева, уничтожившего 225 фашистов за чуть более двух месяцев уличных боёв.

Кроме того, на сайте представлены наградные листы заместителя командира эскадрильи штурмовиков Ил-2 старшего лейтенанта Николая Кочеткова, который за 27 дней боёв на подступах к Сталинграду совершил 22 боевых вылета, участвовал в воздушных боях, дважды был подбит.

Большую часть документов составляют выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага» за полугодичный период самых ожесточенных боёв под Сталинградом.

Также опубликован рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.