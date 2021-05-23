Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Пресс-служба Минпросвещения заявила, что российские школьники завоевали все восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике.

Об этом говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый из восьми членов российской сборной завоевал золотую медаль на XXI Азиатской школьной олимпиаде по физике, тем самым поставив абсолютный рекорд соревнования!» — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Олимпиада проходила в дистанционном формате в Тайване с участием более чем 180 школьников из 23 стран.

Ранее сообщалось, что ученик московской школы №1589 Артур Акопян завоевал золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике.