Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

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Пресс-служба Минпросвещения заявила, что российские школьники завоевали все восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике.
Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
  • © Министерство просвещения Российской Федерации
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Об этом говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». 

«Каждый из восьми членов российской сборной завоевал золотую медаль на XXI Азиатской школьной олимпиаде по физике, тем самым поставив абсолютный рекорд соревнования!» — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Олимпиада проходила в дистанционном формате в Тайване с участием более чем 180 школьников из 23 стран.

Ранее сообщалось, что ученик московской школы №1589 Артур Акопян завоевал золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике.

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