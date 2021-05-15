Школьник из Москвы завоевал золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике

Ученик московской школы №1589 Артур Акопян завоевал золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

Отмечается, что состязание, состоящее из одного тура, проходило в дистанционном формате 8 мая. Его участниками стали более 100 школьников из десяти стран.

Согласно правилам Олимпиады, участникам необходимо было решить четыре теоретические и одну экспериментальную задачу. Имена победителей были названы на онлайн-церемонии закрытия.

Всего на счету сборной России пять золотых медалей.

Первое место, помимо Акопяна, заняли Вадим Ерин из Долгопрудного, Дмитрий Ляпин из Санкт-Петербурга, Максим Пермяков из Республики Мордовия и Андрей Минаков из Алтайского края.

Ранее сообщалось, что московские школьники стали обладателями 96 дипломов победителей и призёров в финале Всероссийской олимпиады по математике и технологии.