Школьник из Москвы завоевал золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы mos.ru.
Отмечается, что состязание, состоящее из одного тура, проходило в дистанционном формате 8 мая. Его участниками стали более 100 школьников из десяти стран.
Согласно правилам Олимпиады, участникам необходимо было решить четыре теоретические и одну экспериментальную задачу. Имена победителей были названы на онлайн-церемонии закрытия.
Всего на счету сборной России пять золотых медалей.
Первое место, помимо Акопяна, заняли Вадим Ерин из Долгопрудного, Дмитрий Ляпин из Санкт-Петербурга, Максим Пермяков из Республики Мордовия и Андрей Минаков из Алтайского края.
Ранее сообщалось, что московские школьники стали обладателями 96 дипломов победителей и призёров в финале Всероссийской олимпиады по математике и технологии.