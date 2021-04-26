Школьники Москвы получили 96 дипломов Всероссийской олимпиады по математике и технологии

Московские школьники стали обладателями 96 дипломов победителей и призёров в финале Всероссийской олимпиады по математике и технологии. Всего на олимпиаде ученики столичных школ получили около 1 тыс. дипломов по разным предметам.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что финал олимпиады по математике прошёл в Тюмени с 16 по 22 апреля. Результаты были объявлены на торжественной церемонии закрытия, которая прошла онлайн. Москвичи завоевали 69 дипломов: победителями стали семь учеников, призёрами — 62 участника.

Финал состязания по технологии для учеников 9—11-х классов проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 24 апреля. Ученики из Москвы стали обладателями шести победных и 21 призового диплома.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».