Кравцов рассказал о проведении ЕГЭ в 2021 году
- РИА Новости
«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволяет организовать проведение (Единого государственного. — RT) экзамена в июне», — сообщил министр.
Он рассказал, что в регионах при участии Рособрнадзора идёт подготовительная работа, будет учтён опыт проведения ЕГЭ в 2020 году.
«Также будут реализованы меры эпидемиологической защиты, чтобы экзамен прошёл в максимально комфортных условиях и без какого-то риска для здоровья сдающих и организаторов», — добавил Кравцов.
Ранее Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ в 2021 году.
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