Кравцов рассказал о проведении ЕГЭ в 2021 году

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволяет организовать проведение (Единого государственного. — RT) экзамена в июне», — сообщил министр.

Он рассказал, что в регионах при участии Рособрнадзора идёт подготовительная работа, будет учтён опыт проведения ЕГЭ в 2020 году.

«Также будут реализованы меры эпидемиологической защиты, чтобы экзамен прошёл в максимально комфортных условиях и без какого-то риска для здоровья сдающих и организаторов», — добавил Кравцов.

Ранее Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ в 2021 году.

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