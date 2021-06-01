«Защита от деструктивного воздействия»: Госдума приняла в первом чтении законопроект о «приземлении» IT-гигантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России. Требование коснётся ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. пользователей в РФ. Такие представительства будут нести ответственность за нарушения российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

В соответствии с документом владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые будут «в полном объёме представлять интересы головных компаний», а также взаимодействовать с российскими регуляторами.

Такие представительства будут нести ответственность за нарушения законодательства РФ и ограничивать распространение противоправной информации.

Как пояснили в Госдуме, в настоящее время существенную долю рынка информационных технологий занимают зарубежные корпорации. При этом действующее законодательство не содержит прямой обязанности для интернет-компаний учреждать на территории России юридическое лицо, что позволяет им формально оставаться вне российской юрисдикции.

Также по теме «Размещение противоправных материалов»: Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях работы Facebook и YouTube Роскомнадзор принял решение частично прекратить замедление работы Twitter, так как администрация соцсети удалила более 91%...

Помимо этого, документ вводит комплекс «мер понуждения» IT-компаний к выполнению законодательства РФ. Речь идёт о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрете на рекламу ресурсов-нарушителей.

«Среди более жёстких мер предусмотрено включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, приём платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России», — говорится в сообщении.

Такие же меры предлагается принимать в отношении ресурсов за цензуру в интернете, неудаление противоправного контента и несоблюдение нормы о локализации персональных данных россиян в РФ.

«Таким образом, разработанный законопроект призван упорядочить работу массовых иностранных интернет-сервисов в РФ, обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия», — говорится в материалах.

Reuters

© Johanna Geron

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. «Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения — экономических прежде всего», — отметил он.

Законопроект о «приземлении» IT-гигантов в России был внесён в Госдуму 21 мая группой депутатов от «Единой России» и сенатором Алексеем Пушковым. В конце мая один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал предварительный перечень интернет-компаний, которые могут подпасть под закон.

В списке были упомянуты Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch.tv, мессенджеры и сервисы WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, поисковики Google, Bing.com, сервисы онлайн-торговли AliExpress.com, Ikea.com, Iherb.com, а также Wikipedia.org.

Претензии к Google и Twitter

Напомним, 24 мая Роскомнадзор заявил, что Google лидирует по количеству неудалённого противоправного контента. В ведомстве заявили, что из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещённые в России материалы, в том числе на сайты террористических организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины по продаже наркотиков.

В связи с этим ведомство допустило замедление трафика сервисов Google, а также взыскание штрафа с компании.

Также в Роскомнадзоре сообщали, что выявили случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе в Facebook и на YouTube, и предупредили о возможных санкциях.

25 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google в общей сложности на 6 млн рублей за неудаление противоправной информации. 27 мая суд постановил оштрафовать Google ещё на 3,5 млн рублей по обвинению в повторном неисполнении обязанностей оператором поисковой системы.

Помимо этого, суд оштрафовал социальную сеть Facebook на 26 млн рублей также за отказ удалить запрещённую информацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств в связи с тем, что соцсеть систематически не удаляет запрещённый контент, включая детскую порнографию и публикации, склоняющие несовершеннолетних к суициду.

18 мая Роскомнадзор принял решение частично прекратить замедлять работу Twitter, так как администрация соцсети удалила более 91% противоправного контента.

Кроме того, надзорное ведомство неоднократно озвучивало претензии к Google, связанные с цензурой материалов российских СМИ, в том числе RT.

В марте представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что американские IT-компании, вводящие ограничения в отношении «политически неудобных» материалов, «пошли вразнос», а сама ситуация бессистемного цензурирования контента является смысловым и технологическим тупиком.