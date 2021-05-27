«Не можем игнорировать»: Минтруд готов рассмотреть инициативы по введению четырёхдневной рабочей недели

Министерство труда готово рассмотреть инициативы по переходу на четырёхдневную рабочую неделю, но это не означает, что подобные идеи получат одобрение, заявил министр труда Антон Котяков. Он подчеркнул, что в Минтруде обсуждают любые предложения, поступающие в рамках социального партнёрства. Как считают в Совфеде, говорить о переходе на четырёхдневку сейчас преждевременно, однако соответствующие предложения можно протестировать в рамках эксперимента. В комитете Госдумы по труду отметили, что пока каких-либо предложений о введении четырёхдневной рабочей недели не поступало.

Министерство труда России рассмотрит предложение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, если оно поступит. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются (в министерстве. — RT). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать. Если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал Котяков.

При этом министр призвал не считать позицию Минтруда о готовности рассмотреть подобные предложения потенциальным согласием.

Как полагает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на данный момент ещё рано говорить о перспективах инициативы по переходу на четырёхдневную рабочую неделю, но в будущем возможно проведение некоего эксперимента.

«Если мы говорим о снижении трудовой нагрузки и уменьшении количества рабочего времени, может быть, постепенно начать с тех категорий граждан, которым сокращение рабочего времени крайне необходимо для решения неотложных задач? Например, молодые мамы, либо дети, чьи родители требуют ухода, либо родители несовершеннолетних детей с различными формами ограничений по здоровью — жизненных ситуаций много. Но всё равно остаётся главный принцип: человек будет готов идти на уменьшение рабочего времени при сохранении заработной платы либо, наоборот, он будет согласен работать столько же (пять дней. — RT), но за большую плату», — заявил собеседник RT.

В то же время сенатор отметил, что социально-экономический прогресс приводит к автоматизации множества технологических процессов и сокращению времени, необходимого для выполнения многих задач, а потому обсуждение вопроса о сокращении рабочей недели вполне закономерно: «Повышение общественной производительности труда в мире заметно — те процессы, которые раньше занимали несколько часов, теперь длятся несколько секунд — например, вопросы, связанные с оформлением документов и передачей информации. Поэтому естественно, что это накладывает свой отпечаток».

РИА Новости

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Как выяснил RT, предложение о переходе на четырёхдневку пока не поступало на рассмотрение комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как заявил зампред комитета Михаил Терентьев, пока идёт обсуждение на уровне различных экспертов.

«Нужно смотреть не только на сам факт защиты работников и на увеличение продолжительности их отдыха, но и на вопросы, связанные с тем, насколько такое решение повлияет на производительность труда, на уровень оплаты труда: есть много нюансов, которые требуют обсуждения не только с профсоюзами, но и с работодателями. Поэтому, если такая инициатива поступит, она будет рассмотрена на трёхсторонней комиссии, куда входят и работодатели, и профсоюзы. И они уже вынесут свой вердикт на поступившее предложение», — пояснил парламентарий.

Обсуждение вопроса о переходе на четырёхдневку

Заметим, что ещё летом 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост премьер-министра России, во время выступления на Международной конференции труда в Женеве заявил, что в ближайшем будущем в связи с технологическим прогрессом возможен переход мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю. Осенью того же года Минтруд представил кабмину доклад, в котором говорилось, что данная инициатива поспособствует улучшению здоровья россиян, увеличению производительности труда и «более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей», но при этом может привести к подорожанию себестоимости продукции и увеличению расходов предприятий.

В октябре 2020-го в ходе форума «Открытые инновации» Дмитрий Медведев, уже будучи заместителем председателя Совета безопасности РФ, подчёркивал, что инициативу о переходе на четырёхдневную рабочую неделю нужно продолжать обсуждать в рамках вопросов, касающихся изменения трудового законодательства.

При этом в феврале текущего года Медведев в интервью российским СМИ заявлял, что пандемия коронавирусной инфекции, о которой Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020-го, лишь «оживила» идею четырёхдневной рабочей недели, поскольку множество людей перешли на удалёнку. При этом, по его словам, переход на четырёхдневку не должен осуществляться в ущерб развитию экономики.

«Четырёхдневка, очевидно, в ряде случаев даёт определённые преимущества без всякой пандемии, поскольку создаёт для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем, но при этом не должна падать производительность труда, не должны падать показатели выработки, не должны происходить какие-то другие проблемы. Если это удастся совместить, тогда эта идея сможет заработать более широко», — пояснял он.

В марте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что тема введения четырёхдневной рабочей недели «не стоит в повестке дня» российских властей, тогда как лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов назвал эту инициативу «вредной и контрпродуктивной».

«В целом убеждён, что через какое-то время мы придём к четырёхдневке, но лишь в отдельных секторах и для отдельных должностей. Но сегодня говорить о немедленном законодательном регулировании в этой сфере пока преждевременно и даже опасно», — говорил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В свою очередь, общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин выступил за проведение эксперимента по введению четырёхдневки в заинтересованных в этом предложении компаниях.

Согласно апрельскому исследованию банка «Открытие», 50% опрошенных поддерживают идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю при сохранении оплаты труда, безоговорочно инициативу поддерживают 18% респондентов, 14% категорически против.