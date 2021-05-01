«Абсолютная архаика»: Захарова указала на подрыв США своей консульской работы в России

Система выдачи американских виз «абсолютно архаична», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Соединённые Штаты сами подорвали свою консульскую деятельность в РФ, но ложно прикрываются «некими мерами воздействия» со стороны Москвы. По её словам, Вашингтон самостоятельно принял решение сократить дипломатов, оказывающих консульские услуги. При этом ранее в МИД РФ, комментируя решение посольства США значительно сократить визовое обслуживание россиян, объяснили эти действия нежеланием и неумением работать.

Соединённые Штаты Америки сами подорвали свою консульскую работу на территории России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском», комментируя решение Вашингтона о сокращении штата американской дипмиссии в Москве.

«На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», — сказала Захарова.

По её словам, государство само определяет направление работы своих дипломатов, будь то культура, экономика или консульские вопросы: «Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении».

Официальный представитель МИД РФ также подвергла критике систему выдачи американских виз, назвав её «абсолютной архаикой».

Также по теме «Предтеча этого — недружественные действия Вашингтона»: в России прокомментировали решение посольства США по визам Посольство США в России меняет порядок работы. В дипмиссии уточнили, что теперь будут выдавать ограниченное число иммиграционных виз и...

«Так не выдают визы практически нигде, где очные собеседования, увеличенные сроки. Мы выдаём американцам визы в срок от семи до десяти дней без очных собеседований. После высылки российских дипломатов из США мы не увеличивали сроки выдачи виз и продолжили работу на должном уровне», — констатировала она.

Накануне посольство США в России сообщило, что с 12 мая будет выдавать ограниченное число иммиграционных виз и оказывать консульские услуги американским гражданам в неотложной ситуации из-за сокращения штата сотрудников консульского отдела на 75%. Якобы к этому вынуждают «действия российских властей».

Отметим, что 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», согласно которому дипмиссиям стран, которые совершают недружественные действия в отношении РФ и её граждан, запрещается наём административно-технического персонала из граждан России и третьих стран. При этом на этот шаг российская сторона пошла после очередного пакета санкций со стороны Белого дома и очередной высылки российских дипломатов из США.

В этой связи в Министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на то, что Вашингтону ничто не мешает доукомплектовать штат своего посольства в Москве, поскольку без 400 принятых на месте сотрудников из числа россиян в нём останутся 280 официально аккредитованных лиц американских дипломатических сотрудников, тогда как квота для США сейчас составляет 455 человек.

«Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года», — добавили российские дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что в Соединённые Штаты командировано 455 российских работников, из них 155 — в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке, которое отвечает за «многостороннюю дипломатию».

Также по теме Дипломатическая «оптимизация»: США закрывают последние два генконсульства в России Соединённые Штаты закрывают последние два генеральных консульства на территории России. Деятельность диппредставительства в...

«При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России, по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой», — констатировали в российском МИД.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что и до сокращения персонала визовое обслуживание в посольстве США проходили «единицы россиян»: «Эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется».

Официальный представитель Кремля также призвал не забывать, что причиной осложнения дипломатических отношений стали именно действия американской стороны.

«Если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится то, что предтеча всего этого — недружественные действия Соединённых Штатов Америки», — подчеркнул он.