Захарова заявила о подрыве США своей консульской деятельности в России

Соединённые Штаты самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«На протяжении нескольких лет они (США. — RT) не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу», — заявила Захарова в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском».

По её словам, США сделали это сами, прикрываясь мерами воздействия со стороны России.

Она отметила, что Москва не заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона.

Ранее посольство США в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.