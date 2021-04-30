В МИД России оценили решение посольства США о сокращении числа консульских услуг

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение посольства США о сокращении числа оказываемых консульских услуг.

«На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая с. г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать», — говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

В министерстве отметили, что «и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года».

При этом, как заявляют в МИД, «в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним — до десяти дней».

«Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм «помощников» для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью. После незаконного изъятия российской дипломатической собственности, массовых высылок наших дипломатов из США, а также иных крупных и мелких пакостей, на которые мы всегда реагировали сдержанно, предупреждая о последствиях, странно слышать американские обвинения в наш адрес в «намеренной эскалации», — сообщили в ведомстве.

В МИД рассказали, что «в настоящее время в США командировано 455 российских работников, из них 155 — в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке».

В министерстве пояснили, что «сотрудники постпредства не занимаются двусторонними отношениями и консульскими вопросами, а отвечают за многостороннюю дипломатию».

В ведомстве отметили, что «в контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве».

«Без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нём останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами. Квота же для США сейчас составляет 455 чел., то есть не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу. А что же на второй взгляд? При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой. Внимание, вопрос: какой же работой они занимаются?» — добавили в МИД.

Ранее посольство США в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает ответных мер в отношении США, если эскалация со стороны Вашингтона продолжится.