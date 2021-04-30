Юрист ответил, как прекращение выдачи виз посольством США повлияет на спортсменов

Короткая ссылка
Спортивный юрист Артём Пацев ответил на вопрос о возможном влиянии решения посольства США в России прекратить выдавать визы спортсменам.
Юрист ответил, как прекращение выдачи виз посольством США повлияет на спортсменов
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

По его словам, американская система выдачи виз предусматривает возможность их получения в любом посольстве по всему миру, то есть должны быть варианты получения визы в других странах. Тем не менее юрист подчеркнул, что это нужно уточнять у консультантов организаций, которые специализируются на выдаче виз.

«Спортсменам, которые уже живут или тренируются в США, могут продлить или выдать визу в любом дипломатическом учреждении США по всему миру, в том числе и на территории США. Визы спортсменов, которые уже находятся в США, и работа московского посольства — это никак не связанные вещи», — цитирует Пацева «Чемпионат».

Посольство США в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

Ранее известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение посольства США прекратить выдачу виз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить