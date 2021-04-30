Юрист ответил, как прекращение выдачи виз посольством США повлияет на спортсменов

Спортивный юрист Артём Пацев ответил на вопрос о возможном влиянии решения посольства США в России прекратить выдавать визы спортсменам.

По его словам, американская система выдачи виз предусматривает возможность их получения в любом посольстве по всему миру, то есть должны быть варианты получения визы в других странах. Тем не менее юрист подчеркнул, что это нужно уточнять у консультантов организаций, которые специализируются на выдаче виз.

«Спортсменам, которые уже живут или тренируются в США, могут продлить или выдать визу в любом дипломатическом учреждении США по всему миру, в том числе и на территории США. Визы спортсменов, которые уже находятся в США, и работа московского посольства — это никак не связанные вещи», — цитирует Пацева «Чемпионат».

Посольство США в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

Ранее известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение посольства США прекратить выдачу виз.