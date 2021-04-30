Губерниев прокомментировал решение посольства США прекратить выдачу виз

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении посольства США в Москве прекратить выдачу виз.

«В Москве уже давно визы выдавали со скрипом. У нас времена сложные, нужно с этим считаться. США проводят ту политику, которую считают нужной. Они берут себе соревнования и должны обеспечить всевозможный доступ, в том числе и визовую поддержку. Если этого не происходит, есть два пути: нарастить экономические мускулы, чтобы подавить США и они разрешили делать всё... а второй путь — договариваться», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его словам, первый путь заключается в сильном экономическом развитии России, а второй — в приспособлении и получении виз в тех странах, где это возможно сделать.

«Что касается возможной смены спортивного гражданства многих людей, у нас и так его меняют активно. Мы можем посмотреть на Ушкину из биатлона, на многих легкоатлетов, которые не имеют возможности вообще выступать, они тоже уезжают. Нужно обращать внимание на развитие спорта и экономики в стране», — заявил Губерниев.

Он также подчеркнул, что России давно пора перестать обращать внимание на США и больше заниматься развитием самой страны.

Посольство США в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

Ранее Губерниев выразил мнение, что «Спартаку» и ЦСКА не стоит выступать в еврокубках с такой игрой, как в дерби.