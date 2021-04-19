«Комплекс опережающих мер»: в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

За сутки в России выявили 8589 новых случаев коронавируса. За 24 часа после COVID-19 полностью выздоровели 6818 человек, 346 скончались. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что к настоящему времени в РФ выявлено более 190 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса и свыше 20 — южноафриканским. Вместе с тем, по её словам, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется. Глава Роспотребнадзора отметила, что комплекс опережающих противоэпидемических мер в Российской Федерации дал стране преимущества, благодаря которым даже на пике заболеваемость была ниже, чем во многих других странах.

За прошедшие сутки в России выявлено 8589 новых случаев коронавируса. За это время 6818 человек полностью выздоровели после COVID-19, 346 скончались.

По данным оперштаба, с начала пандемии в РФ выявлено 4 710 690 случаев COVID-19. От коронавируса вылечились 4 333 598 человек. При этом зафиксировано 105 928 летальных исходов.

Больше всего новых заболевших зафиксировали в Москве — 2279 человек за сутки. В Санкт-Петербурге 692 новых случая, в Подмосковье — 592.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 126 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 263 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются почти 514 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по состоянию на 16 апреля в РФ выявлено 192 случая заболевания британским штаммом и 21 — южноафриканским вариантом коронавируса.

Попова добавила, что на территории страны фиксируется формирование новых вариантов.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ. Мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала она на общем собрании отделения медицинских наук РАН. Слова Поповой приводит ТАСС.

Как уточнила руководитель Роспотребнадзора, в разных странах прослеживается три модели реагирования на ситуацию с распространением вируса: опережающий, запаздывающий и пассивный. Попова обратила внимание на эффективность опережающего подхода, применённого в России.

«Совершенно очевидно, что комплекс опережающих противоэпидемических ограничительных мероприятий в Российской Федерации дал нам те преимущества, которыми, безусловно, мы воспользовались, и даже на пике заболеваемость была ниже, чем в других зарубежных странах», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что Москва и Санкт-Петербург справляются с пандемией лучше многих других мегаполисов. По её словам, по всему миру заболеваемость в столицах и крупных городах в два и более раз выше, чем в целом по тому или иному государству.

«Российская Федерация не исключение, но хочу сказать, что наши города Москва и Санкт-Петербург выходят значительно более достойно, чем целый ряд других столиц в других странах», — подчеркнула она.

Попова полагает, что в крупных городах России с населением свыше 2 млн человек необходимы специальные меры против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живут более 2, 3, 5 млн, а тем более, как в Москве, 10 млн человек», — цитирует её ТАСС.

Вместе с тем она заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

«Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России — это 87-я позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется», — заключила она.

Вакцинация «Спутником V»

Между тем полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами препарата «Спутник V» прошли 3,8 млн человек, сообщил заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.

«Произведено порядка 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины... В настоящий момент в России провакцинированы и занесены в базу, по крайней мере не менее чем двукратно, уже 3,8 млн человек», — приводит его слова ТАСС.

Логунов подчеркнул, что эффективность вакцины в гражданском обороте составила 97,6%, что выше показателей, зафиксированных при клиническом исследовании.

Также стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций договорился с китайским партнёром Hualan Biological Bacterin о производстве в КНР ещё более 100 млн доз российской вакцины «Спутник V» в год. Из сообщения фонда следует, что произведённый объём препарата позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек.

Также на russian.rt.com В Сан-Марино частично снимают ограничения после начала вакцинации «Спутником V»

На этом фоне также стало известно, что коалиционное правительство Австрии договорилось приобрести 1 млн доз вакцины «Спутник V». Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца, применять препарат планируется после его регистрации Европейским агентством лекарственных средств. При этом ранее Вена рассматривала возможность национальной регистрации препарата.

В заявлении Курца отмечается, что каждая дополнительная вакцина помогает спасать людей, обеспечивать рабочие места и позволяет стране быстрее возвращаться к нормальной жизни.