Роспотребнадзор ожидает от ВОЗ сохранения режима ЧС из-за коронавируса
- Reuters
По её словам, в ближайшее время с заявлением должен выступить генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Потому что прошло заседание чрезвычайного комитета по международным медико-санитарным правилам ВОЗ, оно проходит, как и целый ряд других мероприятий, с участием представителей России, Роспотребнадзора», — приводит РИА Новости заявление Поповой на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.
Глава ведомства выразила уверенность, что будет принято решение о сохранении «режима чрезвычайной ситуации в мире в условиях пандемии».
Ранее глава ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире.