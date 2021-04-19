Роспотребнадзор ожидает от ВОЗ сохранения режима ЧС из-за коронавируса

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Роспотребнадзор ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлит режим чрезвычайной ситуации в мире из-за коронавируса. Об этом сообщила глава службы Анна Попова.
Роспотребнадзор ожидает от ВОЗ сохранения режима ЧС из-за коронавируса
  • Reuters

По её словам, в ближайшее время с заявлением должен выступить генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Потому что прошло заседание чрезвычайного комитета по международным медико-санитарным правилам ВОЗ, оно проходит, как и целый ряд других мероприятий, с участием представителей России, Роспотребнадзора», — приводит РИА Новости заявление Поповой на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

Глава ведомства выразила уверенность, что будет принято решение о сохранении «режима чрезвычайной ситуации в мире в условиях пандемии».

Ранее глава ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире.

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