Глава ВОЗ рассказал о ситуации с COVID-19 в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о ситуации с COVID-19 в мире.

Он отметил, что «по всему миру число заболеваний и смертей от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность».

«Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю, который мы видели за всю пандемию», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.

По его словам, «в ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом числа заболеваний».

Также директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что расширение охвата беженцев и мигрантов в кампании по вакцинации от коронавируса имеет важное значение для защиты здоровья населения принимающей страны и всего общества.