Глава ВОЗ рассказал о ситуации с COVID-19 в мире

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о ситуации с COVID-19 в мире.
Глава ВОЗ рассказал о ситуации с COVID-19 в мире
  • Reuters

Он отметил, что «по всему миру число заболеваний и смертей от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность».

«Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю, который мы видели за всю пандемию», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.

По его словам, «в ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом числа заболеваний».

Также директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что расширение охвата беженцев и мигрантов в кампании по вакцинации от коронавируса имеет важное значение для защиты здоровья населения принимающей страны и всего общества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить