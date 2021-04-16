В ВОЗ призвали расширить охват беженцев вакцинацией от коронавируса

Расширение охвата беженцев и мигрантов в кампании по вакцинации от коронавируса имеет важное значение для защиты здоровья населения принимающей страны и всего общества, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Об этом он сказал на 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Охват беженцев и мигрантов мероприятиями по вакцинации имеет важное значение для защиты их здоровья и здоровья населения принимающей страны... решение проблемы здоровья мигрантов, которая сейчас актуальна как никогда ранее, является лакмусовой бумажкой для нашего общего успеха в обеспечении здоровья», — цитирует Клюге ТАСС.

По его словам, в 2019 году мигранты составляли более 10% мирового населения и от их здоровья «зависит глобальное общественное здоровье».

В октябре 2020 года сообщалось, что в мире сократились миграционные потоки из-за распространения коронавируса.