РФПИ договорился о дополнительном производстве в Китае вакцины «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайским партнёром Hualan Biological Bacterin о производстве в КНР ещё более 100 млн доз российской вакцины «Спутник V» в год.
РФПИ договорился о дополнительном производстве в Китае вакцины «Спутник V»
  • Reuters

Как отмечается в сообщении фонда, произведённый объём препарата позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек.

1 апреля сообщалось, что РФПИ договорился с подразделением китайской фармацевтической компании TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) о производстве более 100 млн доз вакцины «Спутник V» в год.

Ранее РФПИ договорился с партнёром из Китая о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V».

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