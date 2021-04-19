РФПИ договорился о дополнительном производстве в Китае вакцины «Спутник V»
- Reuters
Как отмечается в сообщении фонда, произведённый объём препарата позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек.
1 апреля сообщалось, что РФПИ договорился с подразделением китайской фармацевтической компании TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) о производстве более 100 млн доз вакцины «Спутник V» в год.
Ранее РФПИ договорился с партнёром из Китая о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V».