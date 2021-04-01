РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V»
- Reuters
Об этом говорится в сообщении РФПИ.
«Партнёрство с Tibet Rhodiola позволит расширить производственные возможности для выпуска вакцины «Спутник V» в Китае и обеспечить поставки препарата партнёрам для победы над пандемией», — сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Компании также будут сотрудничать для регистрации и дальнейшего продвижения вакцины в Китае. TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также в Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов.
Tibet Rhodiola — это подразделение одной из ведущих компаний на фармацевтическом рынке Китая Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding.
Ранее сообщалось, что РФПИ договорился с партнёром из Китая о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V».