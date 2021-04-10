«Снизить риски ввоза новых, более агрессивных штаммов»: в России выявлено 8704 новых случая коронавируса

За последние сутки в России коронавирус был подтверждён у 8704 человек, 9579 пациентов выздоровели, 402 скончались от осложнений. По данным оперштаба, активными в стране остаются более 271,7 тыс. эпизодов COVID-19. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на фоне роста заболеваемости в 30 странах Европы и ряде других государств необходимо принять дополнительные меры для снижения рисков ввоза в Россию более агрессивных штаммов коронавируса. В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что рост или снижение заболеваемости — не естественный жизненный цикл эпидемии. Она добавила, что эти показатели напрямую связаны с действиями стран и людей, а также отметила необходимость масштабной вакцинации.

В России за минувшие сутки выявлено 8704 новых случая заболевания коронавирусом, 9579 пациентов выздоровели, 402 скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. В предыдущие два дня диагноз был подтверждён у 9150 и 8672 человек. За всё время коронавирус в РФ выявили у 4 632 688 человек, 4 258 279 из них выздоровели, 102 649 скончались. Таким образом, активными остаются 271 760 выявленных случаев (5,87%).

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено около 123,4 млн тестов на наличие вируса SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением остаются порядка 499,4 тыс. человек.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, важно понимать, что снижение или возобновление заболеваемости — не естественный жизненный цикл любой эпидемии. По её словам, эти показатели напрямую связаны с действиями стран и людей.

«ВОЗ уделяет основное внимание снижению уровня передачи инфекции и его удерживанию на как можно более низких значениях, что поможет предотвратить появление новых вариантов, но также сократит количество госпитализаций в связи с COVID-19», — рассказала она в интервью «Российской газете».

«Что ещё более важно, необходимо вакцинировать как можно большее количество людей», — подчеркнула Вуйнович.

«Потенциальное воздействие вакцин, которое поможет нам положить конец этой пандемии, потребует времени и может быть реализовано только в том случае, если подавляющее большинство людей присоединятся к усилиям и будут вакцинированы», — добавила специалист.

На этом фоне стало известно, что российские власти в ближайшее время могут рассмотреть вопрос о возможном ограничении авиационного сообщения с Турцией из-за ситуации с распространением коронавируса в республике. Такую информацию опубликовали ряд СМИ со ссылкой на источники в Минтрансе, авиационной и туристической отрасли.

По данным собеседника РИА Новости, решение может быть принято в понедельник, 12 апреля. В свою очередь, источник Интерфакса рассказал, что среди обсуждаемых механизмов предотвращения завоза новых штаммов коронавируса — введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы сроком на месяц. При этом речь не идёт о полном прекращении авиасообщения, отметил источник, также ограничение может не коснуться вывозных грузопассажирских рейсов.

РИА Новости

© Артем Житенев

Вопросы борьбы с распространением COVID-19 в пятницу, 9 апреля, детально обсудили президенты двух стран — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе телефонного разговора главы государств выразили готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в частности в контексте поставок вакцины «Спутник V» и возможного совместного производства препарата.

В пресс-службе российского лидера сообщили, что Эрдоган рассказал о принимаемых Анкарой противоэпидемических мерах и назвал обеспечение безопасности иностранных туристов одним из приоритетов властей.

«Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию», — отметили в Кремле.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства и производителями отечественных вакцин подчеркнул важность снижения опасности завоза в страну более агрессивных мутаций коронавируса SARS-CoV-2.

«Последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших. Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более близятся майские праздники. Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж. Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — подчеркнул Мишустин.

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Он добавил, что российские специалисты проверяют действие российских вакцин против новых штаммов коронавируса. По его словам, все зарегистрированные отечественные препараты доказали свою эффективность и помогают защитить от тяжёлого течения заболевания.

Премьер сообщил, что ежедневно только через портал госуслуг на вакцинацию записывается более 15 тыс. россиян, и поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко вместе с медиками и другими специалистами продолжить разъяснительную работу о преимуществах вакцинации.

На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с распространением мутантных штаммов коронавируса SARS-CoV-2 в мире. По её словам, в международной базе данных зафиксировано порядка 1 млн геномов возбудителя COVID-19, из них так называемый британский штамм составляет 27% (исследование Экстерского университета показало гораздо большую летальность этой мутации по сравнению с большинством других).

По данным на 6 апреля, которые привела Попова, в России выявлено 103 случая заболевания британским штаммом и десять эпизодов южноафриканской мутации. Все они были привезены из-за рубежа. Глава Роспотребназдора отметила, что внутреннее распространение этих вариантов коронавируса пока не регистрируется, но не исключено, «учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения».

«Я бы хотела отметить, что из разных стран привезены и британские варианты, и южноафриканские варианты, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время», — добавила Попова.

Глава ведомства отметила, что ухудшение эпидемической ситуации в Турции не может не беспокоить российских специалистов в свете того, что именно на это направление приходится самая большая доля авиапассажиров в удельном весе всех перевозок.

«К сожалению, ситуация в Турции сегодня похожа на ситуацию в Великобритании в конце прошлого года, при развитии которой ряду стран приходилось приостанавливать сообщение. Но мы держим ситуацию на контроле», — заявила Попова.

По данным Минздрава Турции, за минувшую неделю в стране было выявлено более 345 тыс. случаев заболевания коронавирусом (за неделю до этого — около 251 тыс.). Последние девять дней число новых эпизодов COVID-19 превышает 40 тыс., а с 7 апреля ежесуточно выявляется порядка 55 тыс. случаев (предыдущий суточный максимум в Турции, зафиксированный 9 декабря 2020-го, был чуть больше 33 тыс.).

Эпидемическая кривая в Турции, по данным ВОЗ

При этом, согласно опубликованным Минздравом республики данным распределения случаев заболевания по провинциям за неделю с 27 марта по 2 апреля (инфографики по минувшей неделе на момент публикации материала не было), эпидемия в большей степени затрагивает северные и центральные районы страны и в меньшей — юго-восток и туристические юго-западные провинции (Анталья — 190,44 выявленных заболевших на 100 тыс. населения, Измир — 218,88 и Мугла — 146,59).