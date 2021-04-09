РБК: оперштаб планирует обсудить вопрос ограничения полётов в Турцию

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России намерен обсудить с участием других ведомств вопрос ограничения полётов в Турцию из-за эпидемиологической ситуации, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РБК: оперштаб планирует обсудить вопрос ограничения полётов в Турцию
  • © Jochen Tack
  • globallookpress.com

По информации издания, в заседании, кроме оперштаба, планируют принять участие представители Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора.

По данным источника, обсуждение этого вопроса «связано с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить завоза в Россию новых штаммов коронавируса».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции. По её словам, в этой стране фиксируется резкое осложнение эпидемиологической ситуации, сообщало РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза в страну из других государств новых штаммов инфекции.

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