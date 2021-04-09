Исследование безопасности и эффективности: Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона-Н», разработанной центром «Вектор». В первом этапе испытаний примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9150 человек, 9662 пациента выздоровели, 402 — скончались от осложнений. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства. Она добавила, что избавиться от большинства ограничений можно будет после выработки коллективного иммунитета в ходе кампании по вакцинации.

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» разработки центра «Вектор». Согласно данным реестра разрешений на проведение исследований, дата начала работ — 8 апреля, окончания — 30 сентября 2021 года.

Отмечается, что в испытаниях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Исследования пройдут на базе подразделения Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области.

В свою очередь, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Интерфаксу сообщил, что регистрация вакцины «Спутник Лайт» ожидается «ближе к майским праздникам». Этот однокомпонентный препарат, представляющий собой первую дозу «Спутника V», снижает риск заболевания коронавирусом на 50—60%. Специалисты не исключают, что его будут использовать для ревакцинации.

Сейчас во всём мире разрешено к использованию более десяти вакцин, ещё порядка 60 препаратов находятся на стадии клинических исследований. Международные эксперты отмечают, что польза от их применения превышает возможные побочные эффекты, которые связывают с некоторыми прививками. Однако обсуждение рисков использования препаратов от COVID-19 остаётся актуальным для многих стран.

Больше всего споров связано с вакциной Vaxzevria компании AstraZeneca и производимым в Индии её аналогом Сovishield, использование которых было частично или полностью приостановлено в ряде стран после сообщений о тромбоэмболических осложнениях, возникших у пациентов после введения препарата.

Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) внесло в описание Vaxzevria информацию о возможном возникновении тромбов после вакцинации этим препаратом, о чём медицинские работники должны сообщать пациентам перед прививкой. О решении отказаться от использования этого препарата для вакцинации граждан младше 60 лет сообщили власти Нидерландов и Северной Македонии, а в Индии начали изучать 180 случаев смерти после прививок Сovishield и Covaxin, зафиксированных к концу марта.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что сделавшие прививку первой дозой вакцины от AstraZeneca граждане страны младше 55 лет смогут позднее получить дозу другого препарата, чтобы завершить вакцинацию.

Кроме того, в США центры вакцинации фирмы Centura Health в штатах Колорадо и Северная Каролина временно приостановили использование препарата компании Johnson & Johnson в связи с несколькими случаями возникновения побочных эффектов сразу после введения этой вакцины, сообщил телеканал CBS.

На этом фоне накануне стало известно, что правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о поставках вакцины «Спутник V». Российский препарат уже одобрен к использованию в 59 странах мира с общим населением более 1,5 млрд человек, а на минувшей неделе РФПИ и индийская Panacea Biotec договорились о производстве 100 млн доз «Спутника V» в год. Производство вакцины на предприятиях компании поможет обеспечить поставки препарата международным партнёрам РФПИ.

BREAKING: Russian Direct Investment Fund has started discussions with the German government representatives on the advanced purchase agreement of Sputnik V for Germany. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

В мире продолжается активная прививочная кампания против коронавируса SARS-CoV-2. По информации Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 7 апреля было использовано более 669,25 млн доз вакцин. В свою очередь, аналитики Financial Times оценивают это число в 710,9 млн доз препаратов.

Согласно последним открытым данным, в десятке стран — лидеров по количеству сделанных прививок: США (170 млн), Китай (149,1 млн), Индия (90,2 млн), Великобритания (37,4 млн), Бразилия (24,2 млн), Турция (17,7 млн), Германия (16,3 млн), Индонезия (13,5 млн), Россия (13 млн) и Франция (12,8 млн).

По такому показателю, как количество использованных доз вакцин на 100 жителей страны, лидируют Израиль (112,5), ОАЭ (89,1), Бутан (61,7), Чили (60,1) и Великобритания (56). В Соединённых Штатах этот показатель — 51,8, в Китае — 10,7, в России — 9,0, в Индии — 6,6.

Интересно, что прививочная кампания от коронавируса идёт не очень высокими темпами в таких развитых странах, как Япония (1,1 дозы на 100 жителей), Новая Зеландия (1,8), Южная Корея (2,2) и Австралия (3,6).

За минувшие сутки число подтверждённых случаев COVID-19 в мире увеличилось более чем на 667 тыс. и превысило 132,7 млн; более 2,88 млн человек скончались от осложнений заболевания с начала пандемии (13 тыс. — за последние сутки). Такие цифры приводит ВОЗ, уточняя, что данные могут быть неполными.

В пятёрку стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса входят США (30,54 млн), Бразилия (13,1 млн), Индия (12,93 млн), Франция (4,76 млн) и Россия (4,61 млн). Больше всего связанных с COVID-19 смертей зафиксировано в США (553 тыс.), Бразилии (337 тыс.), Мексике (205 тыс.), Индии (166,9 тыс.) и Великобритании (127 тыс.). По оценке американского Университета Джонса Хопкинса, эти цифры несколько выше.

Суточные максимумы по числу заболевших были зафиксированы в Индии (132 тыс.), Турции (54,7 тыс.), Иране (21 тыс.), Аргентине (20,9 тыс.). Непростая ситуация с распространением коронавируса отмечается во многих регионах мира.

Данные ВОЗ по распространению COVID-19 (по состоянию на 16:08 CEST 8 апреля 2021 года)

© ВОЗ

В России за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 9150 человек, 9662 пациента выздоровели, 402 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19, и сопутствующих заболеваний. Всего с начала пандемии в стране было подтверждено 4 623 984 эпизода заболевания, 4 248 700 человек выздоровели, 102 247 пациентов скончались.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране было проведено более 123 млн тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Порядка 499,4 тыс. человек остаются под наблюдением медиков.

Говоря о ходе борьбы с коронавирусом, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская система здравоохранения «в целом выдержала испытание коронавирусом», а страна выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие государства.

«Это результат действия целого ряда факторов: своевременного и умелого осуществления комплекса санитарно-эпидемиологических мер, слаженной деятельности органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества», — заявила она в интервью «Парламентской газете».

«Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время», — сказала сенатор.

По её словам, это произойдёт при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны. Матвиенко уточнила, что условия для этого «в основном уже созданы».

«В том, что всё в итоге будет именно так, меня убеждает статистика, показывающая динамику роста числа желающих сделать вакцинацию. Причём это тенденция, характерная не только для столицы, но и для большинства субъектов Российской Федерации», — добавила она.