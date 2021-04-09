Матвиенко прокомментировала ситуацию с пандемией в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран может избавиться от ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.

«Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена», — заявила она в своём новом блоге, опубликованном в «Парламентской газете».

Спикер считает, что это произойдёт при выработке коллективного иммунитета, появление которого возможно «в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны».

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.