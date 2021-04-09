Матвиенко прокомментировала ситуацию с пандемией в России

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран может избавиться от ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.
Матвиенко прокомментировала ситуацию с пандемией в России
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена», — заявила она в своём новом блоге, опубликованном в «Парламентской газете».

Спикер считает, что это произойдёт при выработке коллективного иммунитета, появление которого возможно «в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны».

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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