«Теряются стимулы заниматься общественно полезным делом»: в Совфеде предложили индексировать пенсии для старших по дому

В Совете Федерации предложили вывести старших по многоквартирным домам из категории работающих пенсионеров, что позволит им рассчитывать на индексацию пенсий. Сенаторы полагают, что в текущих условиях для таких пенсионеров теряются стимулы заниматься общественно полезным делом. Сторонники инициативы в Совфеде отмечают, что бюджет не понесёт потерь от таких нововведений, в то время как положительный эффект от них окажется значительным.

Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил вывести старших по многоквартирным домам (МКД) из категории работающих пенсионеров, которым индексации пенсий не положены. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Большинство из них — это пенсионеры, и отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена, а значит, теряются стимулы заниматься общественно полезным делом», — говорится в материале.

Ножечкин предложил внести изменения в Налоговый кодекс и освободить эту категорию пенсионеров от уплаты взносов.

В свою очередь, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что эта инициатива заслуживает внимания и поддержки.

Он высказался в пользу проведения круглого стола на соответствующую тему и оформления идеи в законопроект. Сенатор отметил, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам «зарплаты в конвертах». По его словам, речь идёт не только о пожилых гражданах, но и о тех, кто ещё не достиг пенсионного возраста.

«Это нелегальная зарплата, что просто некрасиво. Поэтому мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы всё было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — сказал Рябухин «Парламентской газете».

Сенатор полагает, что потери бюджета от подобного нововведения будут незначительными, а «косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка» окажется заметным.

«Все мы знаем, как жилой фонд приходит в негодность из-за индифферентности жильцов, поэтому энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов, нужно поощрять. Но, конечно, не из-под полы, а в открытую», — заключил Рябухин.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты России Светлана Разворотнева считает, что инициатива сенаторов требует поддержки.

Она пояснила, что Жилищный кодекс в РФ «написан в расчёте на активного собственника», который несёт ответственность за содержание своего имущества, контролирует управляющую компанию и определяет тариф на содержание. Однако, по слова Разворотневой, те люди, которые реально выполняют эти обязанности, тратят на них массу времени и часто остаются без вознаграждения.

РИА Новости

© Павел Лисицын

«Даже тогда, когда совет дома или общее собрание многоквартирного дома принимает решение о выплате вознаграждения, как правило, это просто копейки. Половина, наверное, уходит на уплату страховых взносов. Вторая проблема заключается в том, что если человек является пенсионером, то после уплаты этих взносов он автоматически переходит в разряд работающих пенсионеров со всеми вытекающими последствиями», — сказала она в беседе с RT.

Разворотнева также высказала предположение, что предложенную сенатором меру можно реализовать и за счёт развития прогрессивной шкалы налогообложения, которая позволит освободить от налогов людей с зарплатой ниже определённых показателей.

«Под эту зарплату автоматически подпадут в том числе все председатели советов многоквартирных домов, и мы решим эту проблему раз и навсегда», — полагает собеседник RT.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, полагает, что полностью решить подобные проблемы можно за счёт возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Да, действительно, такие есть жалобы, что старшие по дому, сотрудники ТСЖ, которые получают очень небольшую заработную плату, — это не обязательно лица пенсионного возраста. Это могут быть получатели пенсии по инвалидности в любом возрасте, и им также пенсия не индексируется», — сказал депутат в беседе с RT.

Ранее стало известно, что начиная с 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, в ведомстве подготовили соответствующий проект приказа.

Документ уточняет порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов.

Кроме того, Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на 3,4%. В случае утверждения этого решения средний размер соцпенсии с апреля составит 10 183 рубля.