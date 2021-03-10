Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 3,4%
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«Предлагается с 1 апреля 2021 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 3,4%», — говорится в пояснительной записке.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, размер индексации определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) и аналогичной величины за 2019 год (9002 рубля).
Там уточнили, что в результате средний размер соцпенсии с апреля составит 10 183 рубля.
На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 12,8 млрд рублей до конца года, отметили в министерстве. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан.
Ранее сообщалось о проработке вопроса бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам.