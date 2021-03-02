Матвиенко прокомментировала ситуацию с индексацией пенсий
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«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос», — сказала Матвиенко.
По её словам, ни в правительстве, ни в парламенте никаких возражений против этого нет.
Также Матвиенко рассказала, что главной задачей, над которой работает кабмин, является поиск источников финансирования для ежегодной индексации пенсий.
«Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — заявила она.
Ранее Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара в России.