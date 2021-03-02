Матвиенко прокомментировала ситуацию с индексацией пенсий

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что правительство прорабатывает вопрос бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос», — сказала Матвиенко.

По её словам, ни в правительстве, ни в парламенте никаких возражений против этого нет.

Также Матвиенко рассказала, что главной задачей, над которой работает кабмин, является поиск источников финансирования для ежегодной индексации пенсий.

«Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — заявила она.

Ранее Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара в России.