Матвиенко прокомментировала ситуацию с индексацией пенсий

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что правительство прорабатывает вопрос бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам. 
Матвиенко прокомментировала ситуацию с индексацией пенсий
  • © Пресс-служба Совета Федерации

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос», — сказала Матвиенко.

По её словам, ни в правительстве, ни в парламенте никаких возражений против этого нет.

Также Матвиенко рассказала, что главной задачей, над которой работает кабмин, является поиск источников финансирования для ежегодной индексации пенсий.

«Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — заявила она.

Ранее Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара в России.

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