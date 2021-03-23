В Совфеде оценили изменение порядка установления социальных доплат к пенсии

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский оценил изменение порядка установления социальных доплат к пенсии.
В Совфеде оценили изменение порядка установления социальных доплат к пенсии
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что благодаря нововведению существенно сократятся бумажные хлопоты.

«Суть предложения сводится к тому, чтобы все эти справки за пенсионеров собирали ведомства за счёт той информационно-ресурсной базы, которая теперь у них есть. Я имею в виду справки об объёмах получаемой пенсии, о прожиточном минимуме и так далее», — сказал Рязанский.

Как отметил Рязанский, круг граждан, получающих социальные доплаты к своим пенсиям, известен.

«Эти решения приняты, оформлены, и совершенно понятно, какая категория пенсионеров что должна получать. С момента установления выплат каждый пенсионер будет персонифицирован системой, и ему будут начислены все положенные ему по закону деньги», — сказал сенатор в беседе с Nation News.

Ранее сообщалось, что социальная доплата к пенсии с 2022 года будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления.

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