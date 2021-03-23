В России изменится порядок установления социальных доплат к пенсии

Социальная доплата к пенсии с 2022 года будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, подготовленный проект приказа уточняет порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов.

Ранее министерство предложило проиндексировать соцпенсии с 1 апреля на 3,4%. В результате её средний размер составит 10 183 рубля.

На эти цели из федерального бюджета планируется направить около 12,8 млрд рублей до конца года.