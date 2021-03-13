Названы критерии для довыплаты двум категориям пенсионеров

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В Минтруде рассказали об особенностях формирования дополнительных выплат к пенсиям лётчиков и шахтёров.

«Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям лётчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности», — цитирует «Российская  газета» сообщение ведомства.

Также в  расчёте доплаты участвуют и другие показатели, например, суммы дополнительных взносов работодателей.

Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям проводится за счёт поступивших в Пенсионный фонд России дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников.

Ранее стало известно, что Минтруд России начнёт учитывать недвижимость, движимое имущество и проценты по вкладам при назначении выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.

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