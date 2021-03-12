При расчёте выплат на детей начнут учитывать имущество и вклады

Минтруд России начнёт учитывать недвижимость, движимое имущество и проценты по вкладам при назначении выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на министерство, для расчёта нуждаемости используются сведения о доходах, полученных за год, предшествующий четырём месяцам до назначения выплаты.

Учитываются следующие доходы за этот период: от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, в том числе доходы самозанятых, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, сдача имущества в аренду, алименты и соцвыплаты.

В министерстве отметили, что граждане с новыми мощными (до пяти лет и от 250 л. с.) автомобилями не смогут получить пособие. Исключение — если речь идёт о семье минимум с четырьмя детьми и это микроавтобус, в котором более пяти посадочных мест.

Ранее «Коммерсантъ» писал о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным».

В ближайшие три года на выплаты на детей от трёх до семи лет будет направлено свыше 1 трлн рублей.