При расчёте выплат на детей начнут учитывать имущество и вклады

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Минтруд России начнёт учитывать недвижимость, движимое имущество и проценты по вкладам при назначении выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет, сообщили в пресс-службе ведомства.
При расчёте выплат на детей начнут учитывать имущество и вклады
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС со ссылкой на министерство, для расчёта нуждаемости используются сведения о доходах, полученных за год, предшествующий четырём месяцам до назначения выплаты.

Учитываются следующие доходы за этот период: от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, в том числе доходы самозанятых, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, сдача имущества в аренду, алименты и соцвыплаты.

В министерстве отметили, что граждане с новыми мощными (до пяти лет и от 250 л. с.) автомобилями не смогут получить пособие. Исключение — если речь идёт о семье минимум с четырьмя детьми и это микроавтобус, в котором более пяти посадочных мест.

Ранее «Коммерсантъ» писал о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным».

В ближайшие три года на выплаты на детей от трёх до семи лет будет направлено свыше 1 трлн рублей.

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