При расчёте выплат на детей начнут учитывать имущество и вклады
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- РИА Новости
Как передаёт ТАСС со ссылкой на министерство, для расчёта нуждаемости используются сведения о доходах, полученных за год, предшествующий четырём месяцам до назначения выплаты.
Учитываются следующие доходы за этот период: от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, в том числе доходы самозанятых, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, сдача имущества в аренду, алименты и соцвыплаты.
В министерстве отметили, что граждане с новыми мощными (до пяти лет и от 250 л. с.) автомобилями не смогут получить пособие. Исключение — если речь идёт о семье минимум с четырьмя детьми и это микроавтобус, в котором более пяти посадочных мест.
Ранее «Коммерсантъ» писал о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным».
В ближайшие три года на выплаты на детей от трёх до семи лет будет направлено свыше 1 трлн рублей.