Более 1 трлн рублей направят за три года на выплаты детям

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Более 1 трлн рублей будет направлено на выплаты на детей от трёх до семи лет в ближайшие три года, сообщила пресс-служба Минтруда России. Об этом информирует РИА Новости.
Более 1 трлн рублей направят за три года на выплаты детям
  • РИА Новости

Так, в 2021 году будет выделено 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета, в 2022-м — 339,5 млрд рублей (295,3 млрд из федбюджета), в 2023-м — 341,7 млрд рублей (296,8 млрд рублей из федбюджета).

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от трёх до семи лет будет зависеть от доходов семьи. 

Ежемесячные пособия введены указом главы государства с 1 января 2020 года. Выплаты, которые получают семьи с низкими доходами, начались с 1 июня.

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